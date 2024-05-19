Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ, МОНОКОМПОНЕНТНІІнгібітори ГМГ КoА-редуктазиАторвастатинАторис®Ціни в аптеках

Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг, №90 - Львів (62408) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 285 аптеках
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
905,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
791,93 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
902,99
Економія: -105,68 грн
797,31 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (80)
794,34 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
842,00
Економія: -44,00 грн
798,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
970,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
762,86 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (5)
842,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
842,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
842,00
Економія: -44,00 грн
798,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
817,00
Економія: -19,00 грн
798,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (30)
850,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (8)
878,00
Економія: -87,82 грн
790,18 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (5)
842,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (6)
884,23
Економія: -92,13 грн
792,10 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (70)
938,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
826,99
Економія: -28,99 грн
798,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
842,00
Економія: -44,00 грн
798,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (60)
938,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (70)
838,99
Економія: -40,99 грн
798,00 грн