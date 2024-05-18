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Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг, №90 - Харків (62408) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 415 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (4)
898,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
767,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (3)
872,47
Економія: -81,85 грн
790,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (3)
881,37 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
845,19 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (4)
892,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (4), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
881,82
Економія: -88,96 грн
792,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (5)
884,07 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (3)
844,20 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (3)
845,73 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2)
842,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
888,84 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
842,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (60)
842,00
Економія: -44,00 грн
798,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
899,55 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
876,15 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
802,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (4)
880,64
Економія: -78,71 грн
801,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (6)
852,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
900,00 грн