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Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг, №30 - Львів (55947) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 202 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
379,46
Економія: -52,70 грн
326,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
303,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
327,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
328,00
Економія: -24,00 грн
304,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
377,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
356,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
299,18 грн
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
332,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
328,00
Економія: -24,00 грн
304,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
328,00
Економія: -24,00 грн
304,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
327,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
341,83
Економія: -46,79 грн
295,04 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
364,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
315,99
Економія: -11,99 грн
304,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
328,00
Економія: -24,00 грн
304,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
328,00
Економія: -24,00 грн
304,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
328,00
Економія: -24,00 грн
304,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
299,11 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
318,99
Економія: -14,99 грн
304,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
328,00
Економія: -24,00 грн
304,00 грн