Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг, №30 - Харків (55947) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 131 аптеці
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (74)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Харків, пл. Конституції, 1
Економна аптека
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (7), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Молочна, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (74)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (74)
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (74)
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека шар@
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Всього: упаковка (74)
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (74)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Наявність на 2024-05-21 - 20:00