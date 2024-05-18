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Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг, №30 - Харків (55947) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 131 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
303,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
339,61
Економія: -13,30 грн
326,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (74)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
328,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
328,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
326,99
Економія: -22,99 грн
304,00 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
322,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (7), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
323,97
Економія: -14,07 грн
309,90 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
317,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (74)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
328,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
335,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (3)
317,99
Економія: -13,99 грн
304,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (1)
328,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
339,75 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
340,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (74)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
328,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (74)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
328,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
339,25 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (74)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
328,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (2)
303,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (74)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
328,30 грн