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Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг, №30 - Львів (55946) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 188 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
284,46
Економія: -38,38 грн
246,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
217,98 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
218,68
Економія: -2,19 грн
216,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (119)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
245,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (3)
242,99
Економія: -14,99 грн
228,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
239,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
223,79 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
249,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
246,99
Економія: -18,99 грн
228,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
249,00
Економія: -21,00 грн
228,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (119)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
245,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
249,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (119)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
245,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
266,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
235,99
Економія: -7,99 грн
228,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
249,00
Економія: -21,00 грн
228,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
249,00
Економія: -21,00 грн
228,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (7)
249,00
Економія: -21,00 грн
228,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
225,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
242,99
Економія: -14,99 грн
228,00 грн