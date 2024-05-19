Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг, №30 - Львів (55946) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 188 аптеках
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Львів, вул. Городоцька, 59
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека сальве
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
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Аптека бам
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Львів, вул. Клепарівська, 4
Пульс
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
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Львів, вул. Бандери Степана, 15
Бажаємо здоров'я
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Львів, вул. Городоцька, 72
D.s.
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Львів, вул. Шпитальна, 30
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Львів, вул. Джерельна, 1
Подорожник
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Львів, вул. Шпитальна, 9
Аптека шар@
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Львів, вул. Городоцька, 80
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
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Львів, просп. Свободи, 5
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (119)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
D.s.
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Львів, вул. Городоцька, 3
Аптека бам
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Львів, вул. Городоцька, 82
Подорожник
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Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
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Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
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Всього: упаковка (7)
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17