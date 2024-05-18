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Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг, №30 - Харків (55946) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 243 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (3)
261,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
227,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
256,18
Економія: -14,23 грн
241,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
259,29 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
262,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (78)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
246,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
236,46 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
247,38 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
245,55 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
249,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
240,72 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
249,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
242,99
Економія: -14,99 грн
228,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
251,49 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
254,22 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
226,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
252,78
Економія: -26,82 грн
225,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2)
262,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
254,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
238,14 грн