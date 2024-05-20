Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг, №90 - Запоріжжя (285409) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 149 аптеках
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (100)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (70)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (100)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (60)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (100)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (70)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147