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Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг, №90 - Запоріжжя (285409) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 149 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (100)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
379,80 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
414,00
Економія: -59,40 грн
354,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
370,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (70)
418,77
Економія: -65,20 грн
353,57 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (4)
413,08
Економія: -38,73 грн
374,35 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
423,99
Економія: -65,20 грн
358,79 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (4)
414,00
Економія: -59,40 грн
354,60 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
414,00
Економія: -59,40 грн
354,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
408,99
Економія: -50,20 грн
358,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (5)
395,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
414,99
Економія: -41,24 грн
373,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
390,15 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (100)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
379,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (60)
386,82
Економія: -17,72 грн
369,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
390,45
Економія: -19,38 грн
371,07 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (100)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
379,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (70)
427,89
Економія: -27,57 грн
400,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (3)
380,51
Економія: -23,84 грн
356,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (6)
387,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
437,95
Економія: -84,07 грн
353,88 грн