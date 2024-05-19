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Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг, №90 - Львів (285409) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 124 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
397,16
Економія: -41,07 грн
356,09 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (60)
348,21 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
404,99
Економія: -46,40 грн
358,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
332,48 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
358,59 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
385,99
Економія: -27,40 грн
358,59 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
394,21
Економія: -22,07 грн
372,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (3)
406,33
Економія: -49,05 грн
357,28 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (52)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
379,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (40)
358,59 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (52)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
379,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
402,99
Економія: -44,40 грн
358,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
337,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
399,99
Економія: -41,40 грн
358,59 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
416,99
Економія: -58,40 грн
358,59 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (2)
443,99
Економія: -85,40 грн
358,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (70)
399,77
Економія: -42,56 грн
357,21 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (80)
385,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (30)
477,99
Економія: -119,40 грн
358,59 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (70)
408,60 грн