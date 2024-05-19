Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг, №90 - Львів (285409) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 124 аптеках
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (60)
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Львів, вул. Леонтовича, 1
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Львів, вул. Клепарівська, 4
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Львів, вул. Городоцька, 72
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Львів, вул. Джерельна, 1
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Львів, вул. Шпитальна, 9
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Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (3)
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Львів, вул. Шпитальна, 8
Аптека бам
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Всього: упаковка (52)
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (40)
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Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
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Всього: упаковка (52)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Бажаємо здоров'я
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Львів, пл. Міцкевича, 5
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Куліша, 15
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (70)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Пульс
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (80)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (30)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Пульс
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (70)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10