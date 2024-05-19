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Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг, №90 - Київ (285409) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 505 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (286)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
379,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (6)
459,40
Економія: -101,30 грн
358,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
347,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
395,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (32), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (8)
382,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
463,99
Економія: -105,40 грн
358,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
335,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
406,62 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
351,99
Економія: -12,80 грн
339,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (70)
345,38
Економія: -10,94 грн
334,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
388,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
424,30
Економія: -75,82 грн
348,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
364,99
Економія: -6,40 грн
358,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
334,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
327,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
443,45
Економія: -71,30 грн
372,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (50)
424,54
Економія: -71,33 грн
353,21 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (60)
351,99
Економія: -12,80 грн
339,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (3)
403,65
Економія: -47,92 грн
355,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
336,53 грн