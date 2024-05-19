Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг, №90 - Київ (285409) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 505 аптеках
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (286)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (6)
Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (3), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (32), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (8)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (70)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (50)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Фармація
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (60)
Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21