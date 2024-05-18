Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг, №90 - Харків (285409) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 280 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (3)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (6)
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Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (6)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (68)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека низькі ціни №1
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Аптека 9-1-1
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека 9-1-1
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (8)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2