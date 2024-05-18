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Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг, №90 - Харків (285409) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 280 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
406,41
Економія: -37,16 грн
369,25 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
370,98 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
391,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (3)
399,93
Економія: -42,71 грн
357,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
374,22 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (6)
373,86 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (3)
372,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (6)
378,45 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (68)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
381,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
378,18 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (4)
379,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
403,63
Економія: -43,78 грн
359,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
381,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
392,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
382,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (8)
377,28 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
344,63
Економія: -10,36 грн
334,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (8)
340,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
351,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
346,14 грн