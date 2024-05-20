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Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг, №30 - Запоріжжя (285406) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 61 аптеці
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
147,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
155,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
147,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
147,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
146,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
167,99
Економія: -28,35 грн
139,64 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
168,00
Економія: -24,60 грн
143,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
143,52 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
147,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
163,20
Економія: -24,00 грн
139,20 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
147,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
147,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
143,19 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
136,18 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
147,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
147,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
147,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
157,10
Економія: -15,90 грн
141,20 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
147,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
147,80 грн