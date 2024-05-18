Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг, №30 - Харків (285406) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 144 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (18)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (18)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (18)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (18)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, просп. Гагаріна, 38
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Аптека ваш консультант
Детальніше
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 41/2
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б