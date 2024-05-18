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Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг, №30 - Харків (285406) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 144 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
146,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
135,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
148,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
148,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
142,53 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
148,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
154,61
Економія: -12,21 грн
142,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2)
155,61 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
141,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
154,29 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
148,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
146,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (2)
147,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
158,50
Економія: -19,41 грн
139,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, просп. Гагаріна, 38
Всього: упаковка (1)
148,71 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (3)
149,19 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (1)
166,00
Економія: -24,50 грн
141,50 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 41/2
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
155,19 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
144,06 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
144,87 грн