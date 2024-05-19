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Аскоріл експекторант сироп флакон пластиковий 100 мл, №1 - Львів (54528) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 304 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
222,00 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (2)
266,05
Економія: -35,89 грн
230,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
210,96 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
253,25
Економія: -42,69 грн
210,56 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
207,33 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
242,99
Економія: -27,76 грн
215,23 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
222,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
264,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
211,16 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
234,49 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
311,10
Економія: -95,80 грн
215,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
222,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
269,99
Економія: -54,76 грн
215,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
263,99
Економія: -48,76 грн
215,23 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
222,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
234,98
Економія: -24,42 грн
210,56 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
311,10
Економія: -95,80 грн
215,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
257,29
Економія: -51,52 грн
205,77 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
222,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
236,99
Економія: -21,76 грн
215,23 грн