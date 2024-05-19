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Апізартрон® мазь туба 20 г, №1 - Львів (145718) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 310 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (3)
195,65
Економія: -26,40 грн
169,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
155,77 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
183,34
Економія: -1,39 грн
181,95 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
179,51
Економія: -32,72 грн
146,79 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
153,67 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
187,99
Економія: -22,30 грн
165,69 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
173,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (3)
153,80 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
188,06 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
240,40
Економія: -75,00 грн
165,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
204,99
Економія: -39,30 грн
165,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (3)
204,99
Економія: -39,30 грн
165,69 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
173,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (10)
161,65
Економія: -9,81 грн
151,84 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (4)
240,10
Економія: -74,70 грн
165,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (4)
197,65
Економія: -53,28 грн
144,37 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
173,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
179,99
Економія: -14,30 грн
165,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
213,99
Економія: -48,30 грн
165,69 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
173,50 грн