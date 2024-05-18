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Апізартрон® мазь туба 20 г, №1 - Харків (145718) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 401 аптеці
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
162,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
159,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
184,52
Економія: -55,63 грн
128,89 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
142,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
143,46 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
141,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
188,01
Економія: -65,00 грн
123,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
162,64 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (5)
131,07 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
144,19 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
230,30
Економія: -64,60 грн
165,70 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
220,50
Економія: -52,40 грн
168,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
187,50
Економія: -22,14 грн
165,36 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
176,31 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
170,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (4)
187,91
Економія: -37,70 грн
150,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (3)
161,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (2)
176,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
137,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
175,97 грн