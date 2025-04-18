Київ (адресу не вказано)
Доступно в 339 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1449,67
Економія при броні: -88,51 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1426,28
Економія при броні: -65,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1258,64
Економія при броні: -54,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1304,69
Економія при броні: -78,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1210,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Купреніл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг пляшка №100
Тева Украина
1412,19
Економія при броні: -51,03 грн