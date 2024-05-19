Бетоптик® S краплі очні 0,25 % флакон-крапельниця 5 мл, №1 - Харків (7848) Лікарський препарат - ціни
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Аптека низьких цін
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
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Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
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Харків, пл. Конституції, 1
1 соціальна аптека
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Подорожник
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Харків, вул. Молочна, 6
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
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Аптека оптових цін
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Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Аптека копійка
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А