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Анальдим супозиторії ректальні 250 мг + 20 мг стрип в пачці, №10 - Львів (51051) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 208 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
49,51 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
57,95 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), стрип (1)
60,48
Економія: -7,12 грн
53,36 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
63,90
Економія: -10,35 грн
53,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
49,55 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
56,22 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
77,80
Економія: -24,40 грн
53,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (3)
73,60
Економія: -20,05 грн
53,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
64,12
Економія: -10,57 грн
53,55 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2), стрип (1)
55,56
Економія: -4,04 грн
51,52 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), стрип (1)
78,00
Економія: -24,60 грн
53,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2), стрип (1)
59,85
Економія: -8,38 грн
51,47 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
61,80
Економія: -8,25 грн
53,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
79,70
Економія: -26,15 грн
53,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
69,31
Економія: -15,76 грн
53,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (6)
84,91
Економія: -31,36 грн
53,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
43,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
59,30
Економія: -5,75 грн
53,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
69,40
Економія: -15,85 грн
53,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
71,02
Економія: -17,47 грн
53,55 грн