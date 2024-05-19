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Анальдим супозиторії ректальні 250 мг + 20 мг стрип в пачці, №10 - Київ (51051) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1112 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
76,40
Економія: -22,85 грн
53,55 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2), стрип (1)
78,00
Економія: -24,60 грн
53,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
49,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (2)
56,21 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (6)
55,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
49,57 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (39)
52,72 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
77,70
Економія: -24,30 грн
53,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
74,60
Економія: -21,05 грн
53,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
48,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
57,08 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
68,20
Економія: -20,60 грн
47,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
78,00
Економія: -24,60 грн
53,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
78,00
Економія: -24,60 грн
53,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
45,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
78,00
Економія: -24,60 грн
53,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
60,83
Економія: -10,85 грн
49,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
57,44 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
78,00
Економія: -24,60 грн
53,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (4)
54,35 грн