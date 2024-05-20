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Анальдим супозиторії ректальні 100 мг + 10 мг стрип в пачці, №10 - Одеса (51049) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 310 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
43,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (4)
61,30
Економія: -16,30 грн
45,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
49,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (3), стрип (1)
46,02
Економія: -2,52 грн
43,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (3)
51,20 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (2)
50,50 грн
Меліса
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
55,00 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
55,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
46,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (1)
43,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2), стрип (1)
51,13
Економія: -8,16 грн
42,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (2)
39,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
45,44
Економія: -3,42 грн
42,02 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
62,60
Економія: -20,48 грн
42,12 грн
Софія
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
55,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
45,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
40,07 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (4)
43,90 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
46,25
Економія: -1,92 грн
44,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1), стрип (1)
48,49
Економія: -4,57 грн
43,92 грн