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Анальдим супозиторії ректальні 100 мг + 10 мг стрип в пачці, №10 - Львів (51049) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 216 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: супозиторії ректальні (5)
44,40
Економія: -0,40 грн
44,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
47,66
Економія: -4,53 грн
43,13 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
49,60
Економія: -7,50 грн
42,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
38,70 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
47,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
58,60
Економія: -16,50 грн
42,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
58,21
Економія: -16,11 грн
42,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), стрип (1)
46,21
Економія: -3,89 грн
42,32 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), стрип (1)
61,30
Економія: -19,20 грн
42,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
49,39
Економія: -5,38 грн
44,01 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
46,34
Економія: -4,24 грн
42,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
62,30
Економія: -20,20 грн
42,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
56,21
Економія: -14,11 грн
42,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
66,80
Економія: -24,70 грн
42,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
41,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
56,10
Економія: -14,00 грн
42,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (2)
60,11
Економія: -18,01 грн
42,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2), стрип (1)
47,80
Економія: -6,18 грн
41,62 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
64,43
Економія: -22,33 грн
42,10 грн