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Анальдим супозиторії ректальні 100 мг + 10 мг стрип в пачці, №10 - Київ (51049) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1051 аптеці
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
59,92
Економія: -17,82 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
61,30
Економія: -19,20 грн
42,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
41,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
43,54 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (6)
45,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
41,11 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (30)
47,31 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
61,30
Економія: -19,20 грн
42,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
62,60
Економія: -20,50 грн
42,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
59,70
Економія: -17,97 грн
41,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
40,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
45,79 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
56,00
Економія: -16,90 грн
39,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
61,30
Економія: -19,20 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
61,30
Економія: -19,20 грн
42,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
42,97 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
61,30
Економія: -19,20 грн
42,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
50,50
Економія: -8,78 грн
41,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
46,65 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
61,30
Економія: -19,20 грн
42,10 грн