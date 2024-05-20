Атенолол таблетки 0,05 г блістер в пачці, №20 - Одеса (21012) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Аптека tas
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
В інших містах:
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Героїв Крут, 54
Аптека enter
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Фонтанка, вул. Грецька, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Арциз, вул. Щаслива, 45-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Фармакопійка
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1
Аптека шар@
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 23
Медпрепарати
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Університетська, 157
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Первомайськ, вул. Шевченка Тараса, 20/1
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Болград, вул. Болгарських Ополченців, 36-В