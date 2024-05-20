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Атенолол таблетки 0,05 г блістер в пачці, №20 - Одеса (21012) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (5)
9,06 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (5)
8,95 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
Всього: упаковка (1)
9,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (4)
9,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Всього: упаковка (3)
7,98 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (1)
9,60 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Героїв Крут, 54
Всього: упаковка (5)
10,90 грн
В інших містах:
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Фонтанка, вул. Грецька, 2
Всього: упаковка (1)
9,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19
Всього: упаковка (2)
8,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
Всього: упаковка (2)
8,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Арциз, вул. Щаслива, 45-А
Всього: упаковка (9)
8,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (3)
8,73 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
Всього: упаковка (3)
8,89 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
Всього: упаковка (6)
9,04 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Всього: упаковка (3)
9,60 грн
Фармакопійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1
Всього: упаковка (5)
9,60
Економія: -0,82 грн
8,78 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 23
Всього: упаковка (3)
9,71
Економія: -1,10 грн
8,61 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Університетська, 157
Всього: упаковка (2)
10,19
Економія: -1,18 грн
9,01 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е
Всього: упаковка (3)
9,24 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Первомайськ, вул. Шевченка Тараса, 20/1
Всього: упаковка (3)
9,24 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Болград, вул. Болгарських Ополченців, 36-В
Всього: упаковка (3)
8,90 грн