Атенолол таблетки 0,05 г блістер в пачці, №20 - Львів (21012) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Аптека 3і
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Драгана, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
Мед-сервіс
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Івано-Франківськ, вул. Височана Семена, 18
Подорожник
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Тернопіль, вул. Київська, 18
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Дубно, вул. Сурмичі, 101
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Луцьк, просп. Соборності, 26
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Луцьк, вул. Захисників України, 39
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Ковель, вул. Незалежності, 108
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Новака Андрія, 11/2
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
Подорожник
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Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 65/5
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 17/1
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-В
Мед-сервіс
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Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 29
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Пирогова, 6
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Житомир, вул. Київська, 62