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Атенолол таблетки 0,05 г блістер в пачці, №20 - Львів (21012) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Драгана, 1
Всього: упаковка (3)
9,41 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
Всього: упаковка (3)
9,14 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
Всього: упаковка (1)
9,89 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (3)
8,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
Всього: упаковка (1)
9,23 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Височана Семена, 18
Всього: упаковка (3)
9,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 18
Всього: упаковка (3)
10,04
Економія: -1,21 грн
8,83 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
Всього: упаковка (3)
9,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 26
Всього: упаковка (8)
10,13
Економія: -1,30 грн
8,83 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Захисників України, 39
Всього: упаковка (2)
9,57
Економія: -0,74 грн
8,83 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 108
Всього: упаковка (3)
9,84 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Новака Андрія, 11/2
Всього: упаковка (2)
9,60
Економія: -0,77 грн
8,83 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Всього: упаковка (3)
9,84 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
Всього: упаковка (2)
9,21
Економія: -0,38 грн
8,83 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 65/5
Всього: упаковка (1)
9,45
Економія: -0,62 грн
8,83 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 17/1
Всього: упаковка (1)
9,45
Економія: -0,62 грн
8,83 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Всього: упаковка (1)
10,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-В
Всього: упаковка (1)
9,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 29
Всього: упаковка (1)
8,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Пирогова, 6
Всього: упаковка (3)
10,65
Економія: -1,66 грн
8,99 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Житомир, вул. Київська, 62
Всього: упаковка (2)
9,23 грн