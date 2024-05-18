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Атенолол таблетки 0,05 г блістер в пачці, №20 - Харків (21012) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
9,19 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
9,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (3)
9,48
Економія: -0,73 грн
8,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (3)
9,43
Економія: -0,97 грн
8,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 17
Всього: упаковка (3)
8,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (3), блістер (1)
10,06
Економія: -0,91 грн
9,15 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (3)
9,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Всього: упаковка (3)
9,13 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Всього: упаковка (3)
9,15 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (10)
9,99
Економія: -0,98 грн
9,01 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всього: упаковка (3)
9,20 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Балаклія, вул. Жовтнева, 16
Всього: упаковка (5)
9,32
Економія: -0,87 грн
8,45 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (2)
8,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (2)
8,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Всього: упаковка (3)
8,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (4)
9,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 104
Всього: упаковка (3)
9,24 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Всього: упаковка (6)
9,03 грн
Мед-сервіс
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Всього: упаковка (2)
8,65 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Харківська, 38
Всього: упаковка (3)
8,73 грн