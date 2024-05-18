Атенолол таблетки 0,05 г блістер в пачці, №20 - Харків (21012) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Мед-сервіс
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Харків, вул. Сумська, 69
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, просп. Науки, 23
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
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Харків, вул. Героїв Праці, 17
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3), блістер (1)
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
В інших містах:
Мед-сервіс
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Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (10)
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Чугуїв, вул. Музейна, 9
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Балаклія, вул. Жовтнева, 16
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Красноград, вул. Полтавська, 91
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 104
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Мед-сервіс
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
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Суми, вул. Харківська, 38