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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УРОЛОГІЇЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРТРОФІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИІнші препарати, що застосовуються у разі доброякісної гіпертрофії передміхурової залозиІнші препаратиАденома-ГранЦіни в аптеках

Аденома-Гран гранули пенал 10 г, №1 - Київ (19506) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 114 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
252,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
256,22 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
237,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
252,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
252,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
235,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
252,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
227,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
233,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
252,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
252,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
252,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
252,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
252,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
252,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
252,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
252,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
252,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
252,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
252,20 грн