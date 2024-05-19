Аскопар таблетки блістер у коробці, №10 - Київ (4847) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 58 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24
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Київ, вул. Липківського Василя, 24-А
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Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
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Київ, пров. Політехнічний, 3-В
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Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
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Київ, вул. Велика Васильківська, 138
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Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 16-Б
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Всього: упаковка (6)
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Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
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Київ, просп. Голосіївський, 30-А
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Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
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Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
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Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
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Київ, вул. Бучми Амвросія, 2-А