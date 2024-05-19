Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИАнілідиПарацетамол, комбінації без психолептиківАскопарЦіни в аптеках

Аскопар таблетки блістер у коробці, №10 - Київ (4847) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (19)
19,37 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (27)
19,28 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (8)
19,85 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (5)
19,37 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (3)
17,66 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (3)
19,61 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 24-А
Всього: упаковка (3)
20,42 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (12)
20,32 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (4)
17,51 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (3)
19,39 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
19,66 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 138
Всього: упаковка (1)
17,03 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
Всього: упаковка (1)
19,75 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 16-Б
Всього: упаковка (4)
17,75 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (6)
20,19 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 30-А
Всього: упаковка (3)
18,35 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (3)
19,56 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
19,10 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
Всього: упаковка (12)
20,22 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бучми Амвросія, 2-А
Всього: упаковка (1)
19,10 грн