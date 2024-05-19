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Аскопар таблетки блістер, №10 - Київ (21214) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 203 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
22,63
Економія: -5,45 грн
17,18 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (10)
28,10
Економія: -10,90 грн
17,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
28,60
Економія: -11,40 грн
17,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
20,80
Економія: -3,62 грн
17,18 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (5)
28,10
Економія: -10,90 грн
17,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (4)
27,00
Економія: -9,80 грн
17,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (4)
21,64
Економія: -4,46 грн
17,18 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (10)
21,80
Економія: -4,60 грн
17,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Всього: упаковка (9)
27,80
Економія: -10,60 грн
17,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (6)
22,20
Економія: -5,00 грн
17,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: упаковка (3)
17,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (4)
22,40
Економія: -5,22 грн
17,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (4)
23,20
Економія: -6,02 грн
17,18 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Нижній Вал, 37/20
Всього: упаковка (10)
25,80
Економія: -8,60 грн
17,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
Всього: упаковка (1)
23,30
Економія: -6,12 грн
17,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (4)
22,40
Економія: -5,22 грн
17,18 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (3)
27,40
Економія: -10,20 грн
17,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Константинівська / Ярославська, 15/23
Всього: упаковка (4)
25,80
Економія: -8,60 грн
17,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (29)
28,10
Економія: -10,90 грн
17,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Глибочицька, 44
Всього: упаковка (2)
23,30
Економія: -6,12 грн
17,18 грн