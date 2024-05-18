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Аскопар таблетки блістер, №10 - Харків (21214) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2)
26,60
Економія: -9,40 грн
17,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (4)
25,00
Економія: -7,60 грн
17,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
20,00
Економія: -2,82 грн
17,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (8)
18,50
Економія: -1,32 грн
17,18 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (7)
24,70
Економія: -7,30 грн
17,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (6)
26,60
Економія: -9,40 грн
17,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (21)
27,00
Економія: -9,80 грн
17,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (3)
24,70
Економія: -7,50 грн
17,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (11)
27,40
Економія: -10,20 грн
17,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (7)
27,80
Економія: -10,60 грн
17,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 61
Всього: упаковка (20)
23,90
Економія: -6,50 грн
17,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 12
Всього: упаковка (14)
24,70
Економія: -7,50 грн
17,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (5)
20,72
Економія: -3,54 грн
17,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (4)
20,00
Економія: -2,82 грн
17,18 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: упаковка (3)
19,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (3)
18,50
Економія: -1,32 грн
17,18 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (5)
18,23
Економія: -1,05 грн
17,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (9)
19,20
Економія: -2,02 грн
17,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (21)
20,72
Економія: -3,54 грн
17,18 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
Всього: упаковка (10)
26,20
Економія: -9,00 грн
17,20 грн