Аскопар таблетки блістер, №10 - Харків (21214) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 63 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (21)
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Сумська, 73
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Літературна, 5
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Незалежності, 7
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 61
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 12
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, просп. Науки, 38
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (21)
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 34