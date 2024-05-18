Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИАнілідиПарацетамол, комбінації без психолептиківАскопарЦіни в аптеках

Аскопар таблетки блістер, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (21214) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (11)
21,80
Економія: -4,40 грн
17,40 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (4)
23,30
Економія: -5,90 грн
17,40 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (4)
19,24
Економія: -2,06 грн
17,18 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (1)
27,80
Економія: -10,40 грн
17,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (6)
24,70
Економія: -7,30 грн
17,40 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (3)
18,92
Економія: -1,74 грн
17,18 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (10)
21,80
Економія: -4,40 грн
17,40 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
Всього: упаковка (16)
24,30
Економія: -6,90 грн
17,40 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (21)
22,20
Економія: -4,80 грн
17,40 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (10)
18,92
Економія: -1,74 грн
17,18 грн
Ощад аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
Всього: упаковка (2)
18,90
Економія: -1,72 грн
17,18 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
Всього: упаковка (13)
22,60
Економія: -5,20 грн
17,40 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
Всього: упаковка (6)
18,94
Економія: -1,76 грн
17,18 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
Всього: упаковка (2)
20,64
Економія: -3,46 грн
17,18 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (7)
19,90
Економія: -2,72 грн
17,18 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
Всього: упаковка (5)
20,10
Економія: -2,92 грн
17,18 грн
Аптека24
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (2)
20,80 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 6-А
Всього: упаковка (10)
22,20
Економія: -4,80 грн
17,40 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (15)
22,60
Економія: -5,20 грн
17,40 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
Всього: упаковка (1)
24,64
Економія: -7,46 грн
17,18 грн