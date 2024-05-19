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Амброксол сироп 15 мг/5 мл банка 100 мл тм Baum Pharm, №1 - Львів (922124) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 74 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (5)
75,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
75,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
75,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (7)
75,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
75,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (4)
75,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (3)
75,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (3)
75,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
75,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (2)
75,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (2)
75,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
75,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (1)
75,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (2)
75,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: упаковка (3)
75,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: упаковка (3)
75,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
Всього: упаковка (2)
75,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
Всього: упаковка (1)
75,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Залізнична, 7
Всього: упаковка (9)
75,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: упаковка (5)
75,00 грн