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Амброксол сироп 15 мг/5 мл банка 100 мл з дозуючою скляночкою, №1 - Львів (109796) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (3)
98,60 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Петлюри Симона, 6
Всього: упаковка (1)
90,50
Економія: -2,71 грн
87,79 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
Всього: упаковка (1)
90,50 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
84,50
Економія: -4,22 грн
80,28 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Всього: упаковка (8)
90,50
Економія: -2,71 грн
87,79 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Хмельницький, вул. Подільська, 73-А
Всього: упаковка (2)
87,00
Економія: -2,61 грн
84,39 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (2)
87,00
Економія: -2,61 грн
84,39 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (1)
87,00
Економія: -2,61 грн
84,39 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Всього: упаковка (1)
87,00
Економія: -2,61 грн
84,39 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Полонне, вул. Лесі Українки, 212-А
Всього: упаковка (1)
90,50
Економія: -2,71 грн
87,79 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Анни Ярославни, 19
Всього: упаковка (2)
85,00
Економія: -2,55 грн
82,45 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
Всього: упаковка (3)
90,50
Економія: -2,71 грн
87,79 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Хмільник, просп. Свободи, 13
Всього: упаковка (1)
87,00
Економія: -2,61 грн
84,39 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (1)
87,00
Економія: -2,61 грн
84,39 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Всього: упаковка (2)
90,00
Економія: -5,40 грн
84,60 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (3)
90,50
Економія: -2,71 грн
87,79 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (2)
87,00
Економія: -2,61 грн
84,39 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (1)
90,00
Економія: -7,20 грн
82,80 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
91,00
Економія: -2,73 грн
88,27 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 53/1
Всього: упаковка (1)
83,66 грн