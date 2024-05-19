Амброксол сироп 15 мг/5 мл банка 100 мл з дозуючою скляночкою, №1 - Львів (109796) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Петлюри Симона, 6
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Авк фарм
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Свк фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Хмельницький, вул. Подільська, 73-А
Свк фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Полонне, вул. Лесі Українки, 212-А
Авк фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Анни Ярославни, 19
Свк фарм
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Хмільник, просп. Свободи, 13
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Авк фарм
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Бердичів, вул. Європейська, 128
Авк фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Еко аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 53/1