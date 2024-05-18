Амброксол сироп 15 мг/5 мл банка 100 мл з дозуючою скляночкою, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (109796) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Авк фарм
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Авк фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
Авк фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Анни Ярославни, 19
Свк фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Подільська, 73-А
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Свк фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Авк фарм
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Петлюри Симона, 6
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 7-А
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, перех. Таранівське шосе / Лісова, 1-Г/1-А