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Асафен таблетки жувальні 80 мг флакон, №90 - Одеса (26074) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
169,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
169,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
172,65
Економія: -12,90 грн
159,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
169,80 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
169,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
178,97
Економія: -19,22 грн
159,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
169,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
169,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (4)
173,46
Економія: -22,20 грн
151,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
152,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
189,39
Економія: -30,66 грн
158,73 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, перех. Соборна / Садова, 2/20
Всього: упаковка (3)
183,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
169,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
169,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
160,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
169,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
169,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
169,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (1)
182,57
Економія: -14,75 грн
167,82 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
169,80 грн