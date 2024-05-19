Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗАНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИАНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИАнтиагрегантиКислота ацетилсаліциловаАсафенЦіни в аптеках

Асафен таблетки жувальні 80 мг флакон, №90 - Київ (26074) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 154 аптеках
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
169,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
164,20
Економія: -19,30 грн
144,90 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
178,35 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
176,08 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
169,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
169,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
175,11 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
171,26
Економія: -13,40 грн
157,86 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
169,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
185,36
Економія: -17,33 грн
168,03 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
169,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
169,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
169,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
169,80 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
169,80 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
169,80 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
169,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
169,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
179,80
Економія: -11,69 грн
168,11 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
169,80 грн