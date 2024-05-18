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Асафен таблетки жувальні 80 мг флакон, №90 - Харків (26074) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
169,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
169,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
169,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
169,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
169,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
169,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
169,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
169,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
169,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
169,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
169,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
169,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
169,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
165,58
Економія: -7,99 грн
157,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
169,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
169,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
169,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
169,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
175,96
Економія: -15,24 грн
160,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
169,80 грн
У місті Харків більше немає пропозицій з препаратом