Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗАНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИАНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИАнтиагрегантиКислота ацетилсаліциловаАсафенЦіни в аптеках

Асафен таблетки жувальні 80 мг флакон, №30 - Одеса (26073) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
Всього: упаковка (1)
98,82
Економія: -9,99 грн
88,83 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (2)
98,24
Економія: -12,31 грн
85,93 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Великодолинське, вул. Центральна, 128
Всього: упаковка (1)
99,21
Економія: -17,47 грн
81,74 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
Всього: упаковка (1)
85,78 грн
Фармакопійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
Всього: упаковка (1)
93,82
Економія: -8,38 грн
85,44 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Погранична, 248
Всього: упаковка (1)
102,80
Економія: -16,52 грн
86,28 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Сонячна, 24
Всього: упаковка (1)
102,33
Економія: -10,36 грн
91,97 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 26
Всього: упаковка (1)
96,25
Економія: -6,32 грн
89,93 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
Всього: упаковка (1)
103,76
Економія: -13,74 грн
90,02 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
Всього: упаковка (1)
101,72
Економія: -11,70 грн
90,02 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
Всього: упаковка (1)
99,23
Економія: -7,86 грн
91,37 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (1)
106,73
Економія: -19,07 грн
87,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
Всього: упаковка (1)
100,24
Економія: -12,25 грн
87,99 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
Всього: упаковка (2)
82,60 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
Всього: упаковка (1)
99,45
Економія: -5,45 грн
94,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
Всього: упаковка (1)
95,60
Економія: -7,00 грн
88,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
Всього: упаковка (1)
97,11
Економія: -9,03 грн
88,08 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
Всього: упаковка (1)
101,89
Економія: -12,20 грн
89,69 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
Всього: упаковка (1)
98,58
Економія: -13,11 грн
85,47 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 17
Всього: упаковка (1)
94,56
Економія: -10,84 грн
83,72 грн