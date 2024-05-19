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Асафен таблетки жувальні 80 мг флакон, №30 - Львів (26073) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
84,14
Економія: -9,43 грн
74,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
95,18
Економія: -10,13 грн
85,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Варшавська, 193
Всього: упаковка (1)
113,50
Економія: -22,88 грн
90,62 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (1)
109,99
Економія: -19,37 грн
90,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: упаковка (1)
77,76 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5
Всього: упаковка (1)
69,60
Економія: -8,12 грн
61,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 20
Всього: упаковка (1)
99,59
Економія: -10,29 грн
89,30 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
106,99
Економія: -16,37 грн
90,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (2)
91,75
Економія: -9,03 грн
82,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
Всього: упаковка (1)
92,49
Економія: -8,47 грн
84,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 80
Всього: упаковка (1)
92,58
Економія: -6,69 грн
85,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Збараж, вул. Січових Стрільців, 1-Г
Всього: упаковка (1)
77,64 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, просп. Соборності, 11
Всього: упаковка (1)
99,50
Економія: -8,88 грн
90,62 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Луцьк, просп. Відродження, 39
Всього: упаковка (1)
107,58
Економія: -16,96 грн
90,62 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Луцьк, просп. Соборності, 4
Всього: упаковка (1)
97,14
Економія: -6,52 грн
90,62 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Новака Андрія, 11/2
Всього: упаковка (1)
99,76
Економія: -9,14 грн
90,62 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Чернівці, вул. Скальда Сергея, 31
Всього: упаковка (1)
69,84
Економія: -5,20 грн
64,64 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Чернівці, вул. Головна, 215
Всього: упаковка (1)
112,28
Економія: -21,66 грн
90,62 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Бар, вул. Туніка Миколи, 1-А
Всього: упаковка (1)
106,75
Економія: -16,13 грн
90,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 65
Всього: упаковка (2)
85,40 грн