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Асафен таблетки жувальні 80 мг флакон, №30 - Київ (26073) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
101,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
100,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
102,25 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
97,12
Економія: -7,60 грн
89,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
75,06
Економія: -8,99 грн
66,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
101,39
Економія: -11,15 грн
90,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
94,96
Економія: -16,19 грн
78,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
95,45
Економія: -12,68 грн
82,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (3)
92,87
Економія: -11,92 грн
80,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 66
Всього: упаковка (1)
93,52
Економія: -15,54 грн
77,98 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
103,75
Економія: -11,61 грн
92,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
99,19
Економія: -15,89 грн
83,30 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
94,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 1/3
Всього: упаковка (1)
94,17
Економія: -8,56 грн
85,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 196
Всього: упаковка (1)
82,05
Економія: -13,60 грн
68,45 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (1)
97,09
Економія: -7,59 грн
89,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (1)
95,37
Економія: -7,18 грн
88,19 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
79,10
Економія: -5,95 грн
73,15 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
Всього: упаковка (1)
98,95
Економія: -7,74 грн
91,21 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 8
Всього: упаковка (1)
98,14
Економія: -14,34 грн
83,80 грн