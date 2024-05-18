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Асафен таблетки жувальні 80 мг флакон, №30 - Харків (26073) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, просп. Байрона, 23/1
Всього: упаковка (1)
93,56
Економія: -14,18 грн
79,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, просп. Ювілейний, 74
Всього: упаковка (1)
99,48
Економія: -15,88 грн
83,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
79,93
Економія: -9,32 грн
70,61 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
95,70
Економія: -7,10 грн
88,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 44
Всього: упаковка (1)
94,26
Економія: -12,50 грн
81,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Суми, вул. Іллінська, 8
Всього: упаковка (1)
95,65
Економія: -7,88 грн
87,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Металургів, 13
Всього: упаковка (1)
102,01
Економія: -13,35 грн
88,66 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Суми, просп. Перемоги, 105
Всього: упаковка (1)
100,92
Економія: -12,00 грн
88,92 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Павлоград, вул. Центральна, 59
Всього: упаковка (1)
79,98
Економія: -7,01 грн
72,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 48-В
Всього: упаковка (1)
103,25
Економія: -12,63 грн
90,62 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (1)
104,50
Економія: -13,88 грн
90,62 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Новомосковськ, вул. Сучкова, 50
Всього: упаковка (1)
122,99
Економія: -32,37 грн
90,62 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Всього: упаковка (1)
103,25
Економія: -12,63 грн
90,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
Всього: упаковка (1)
103,64
Економія: -10,33 грн
93,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
96,68
Економія: -10,32 грн
86,36 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
99,82
Економія: -7,20 грн
92,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (1)
98,86
Економія: -13,67 грн
85,19 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (1)
96,49
Економія: -8,59 грн
87,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
Всього: упаковка (1)
106,99
Економія: -16,37 грн
90,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
92,62
Економія: -7,52 грн
85,10 грн