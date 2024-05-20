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Антитромб мазь 1 % туба 30 г, №1 - Запоріжжя (49630) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (1)
88,00
Економія: -20,00 грн
68,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
95,00
Економія: -28,00 грн
67,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
88,00
Економія: -20,00 грн
68,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
88,00
Економія: -21,00 грн
67,00 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: упаковка (1)
78,44
Економія: -5,20 грн
73,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
84,44 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
Всього: упаковка (1)
91,99
Економія: -20,93 грн
71,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
Всього: упаковка (1)
79,07 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Всього: упаковка (1)
88,00
Економія: -20,00 грн
68,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
88,00
Економія: -20,00 грн
68,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
Всього: упаковка (1)
88,00
Економія: -20,00 грн
68,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 38
Всього: упаковка (2)
88,00
Економія: -20,00 грн
68,00 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
79,18 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
78,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
78,81 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
83,00
Економія: -15,00 грн
68,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
84,92 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
78,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
83,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
84,42 грн