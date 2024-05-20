Антитромб мазь 1 % туба 30 г, №1 - Запоріжжя (49630) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
В інших містах:
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Новокримська, 4
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Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 38
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Аптека 9-1-1
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Харків, просп. Гагаріна, 177
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека 9-1-1
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Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б