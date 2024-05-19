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Антитромб мазь 1 % туба 30 г, №1 - Львів (49630) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
80,97 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Патона, 9/4
Всього: упаковка (1)
70,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
Всього: упаковка (1)
79,60 грн
В інших містах:
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 7
Всього: упаковка (1)
70,35 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рудки, вул. Самбірська, 6
Всього: упаковка (1)
77,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дрогобич, вул. Грушевського Михайла, 15
Всього: упаковка (1)
72,20 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Самбір, вул. Перемишльська, 3
Всього: упаковка (1)
73,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сколе, пл. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
77,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
Всього: упаковка (1)
81,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
80,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Рівне, вул. Соборна, 192-Д
Всього: упаковка (1)
80,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Ужгород, вул. Минайська, 18-Г
Всього: упаковка (1)
84,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
80,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Бандери Степана, 12
Всього: упаковка (2)
82,99
Економія: -11,93 грн
71,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (1)
79,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
Всього: упаковка (1)
79,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
77,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
77,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (2)
109,90
Економія: -33,27 грн
76,63 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Київ, вул. Берлінського Максима, 14
Всього: упаковка (1)
88,99
Економія: -17,93 грн
71,06 грн