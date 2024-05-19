Антитромб мазь 1 % туба 30 г, №1 - Львів (49630) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Львів, вул. Любінська, 96
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Львів, вул. Патона, 9/4
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Львів, вул. Грінченка, 2-А
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Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 7
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Рудки, вул. Самбірська, 6
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Дрогобич, вул. Грушевського Михайла, 15
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Самбір, вул. Перемишльська, 3
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Сколе, пл. Незалежності, 11
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Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
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Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
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Рівне, вул. Соборна, 192-Д
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Ужгород, вул. Минайська, 18-Г
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Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Бандери Степана, 12
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Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
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Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
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Київ, просп. Берестейський, 136
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Подорожник
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Київ, вул. Берлінського Максима, 14