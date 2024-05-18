Антитромб мазь 1 % туба 30 г, №1 - Харків (49630) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Суми, вул. Засумська, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А