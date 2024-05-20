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Алмагель® Нео суспензія для перорального застосування пакетик 10 мл, №20 - Одеса (49311) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 287 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: пакетик (15)
292,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1), пакетик (4)
405,60
Економія: -125,60 грн
280,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2), пакетик (10)
312,08
Економія: -17,08 грн
295,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: суспензія для перорального застосування (2)
361,00 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: суспензія для перорального застосування (15)
350,78 грн
Меліса
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: суспензія для перорального застосування (18)
310,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (2)
343,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (1)
318,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1), пакетик (6)
347,14
Економія: -55,08 грн
292,06 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
332,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: пакетик (3)
293,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
317,76
Економія: -24,65 грн
293,11 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: суспензія для перорального застосування (16)
363,99
Економія: -82,42 грн
281,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
293,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: суспензія для перорального застосування (12)
300,90 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
332,61
Економія: -44,87 грн
287,74 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
302,80
Економія: -21,54 грн
281,26 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: суспензія для перорального застосування (10)
301,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2), пакетик (16)
329,87
Економія: -36,58 грн
293,29 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
332,99
Економія: -51,42 грн
281,57 грн