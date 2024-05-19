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Алмагель® Нео суспензія для перорального застосування пакетик 10 мл, №20 - Львів (49311) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 258 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: суспензія для перорального застосування (19)
332,61
Економія: -44,87 грн
287,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: пакетик (1)
263,98 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
323,76
Економія: -32,02 грн
291,74 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
277,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: пакетик (8)
258,62 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
323,03 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1), пакетик (7)
405,60
Економія: -125,60 грн
280,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
290,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: суспензія для перорального застосування (11)
345,99
Економія: -64,44 грн
281,55 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
295,67
Економія: -15,15 грн
280,52 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), пакетик (13)
405,60
Економія: -125,60 грн
280,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), пакетик (3)
313,89
Економія: -33,38 грн
280,51 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
308,99
Економія: -27,44 грн
281,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: суспензія для перорального застосування (2)
363,99
Економія: -82,44 грн
281,55 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: суспензія для перорального застосування (19)
290,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: суспензія для перорального застосування (15)
337,99
Економія: -56,44 грн
281,55 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: суспензія для перорального застосування (11)
290,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: пакетик (1)
258,62 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: суспензія для перорального застосування (3)
290,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: суспензія для перорального застосування (17)
290,00 грн