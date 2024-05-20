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Алмагель® Нео суспензія для перорального застосування флакон 170 мл з мірною ложкою, №1 - Одеса (49309) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 250 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
137,25 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (2)
203,20
Економія: -63,00 грн
140,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
157,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
150,12
Економія: -8,22 грн
141,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
166,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
166,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
170,33
Економія: -38,55 грн
131,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (2)
139,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (3)
152,42
Економія: -20,69 грн
131,73 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (3)
179,50
Економія: -39,04 грн
140,46 грн
Софія
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
151,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (2)
140,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
137,26 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (10)
154,41
Економія: -22,55 грн
131,86 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
133,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
165,35
Економія: -33,62 грн
131,73 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
167,50
Економія: -27,04 грн
140,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (169)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
149,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
159,80
Економія: -22,32 грн
137,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
131,98 грн