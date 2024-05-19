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Ацикловір-Астрафарм таблетки 200 мг блістер, №20 - Львів (108534) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (4)
108,75
Економія: -12,18 грн
96,57 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
106,80 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
86,99 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
106,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
106,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
106,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
106,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
106,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
106,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
106,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
106,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
122,99
Економія: -22,24 грн
100,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
106,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
106,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
106,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
97,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
106,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
106,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
106,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
106,80 грн