Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇНуклеозиди і нуклеотиди, за виключенням інгібіторів зворотної транскриптазиАцикловірАцикловір-АстрафармЦіни в аптеках

Ацикловір-Астрафарм таблетки 200 мг блістер, №20 - Харків (108534) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: упаковка (2), блістер (1)
106,10 грн
Аптека твоєї родини
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (1)
86,99 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 19
Всього: упаковка (2)
107,50
Економія: -6,23 грн
101,27 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
Всього: упаковка (1)
95,50 грн
Магнолія
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Броненосця Потемкіна, 1-Б
Всього: упаковка (8)
100,50 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Гагаріна, 41/2
Всього: упаковка (2)
102,00 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 10
Всього: упаковка (2)
95,00 грн
Сатурн-фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5
Всього: упаковка (13)
98,50 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено
Харків, вул. Вологодська, 35-А
Всього: упаковка (12)
98,50 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Всього: упаковка (7)
99,50 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (4)
102,00 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
Всього: упаковка (8)
95,00 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, в'їзд Балакірєва, 1
Всього: упаковка (2)
100,00 грн
Магнолія
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 226
Всього: упаковка (2)
102,00 грн
Сатурн-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, просп. Тракторобудівників, 100-А
Всього: упаковка (2)
100,00 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
Всього: упаковка (9)
100,00 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
Всього: упаковка (11)
102,50 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:30
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Всього: упаковка (4)
100,00 грн
Сатурн-фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 268
Всього: упаковка (5)
114,00 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, просп. Альошина Архітектора, 37
Всього: упаковка (9)
94,50 грн