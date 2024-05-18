Ацикловір-Астрафарм таблетки 200 мг блістер, №20 - Харків (108534) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 22 аптеках
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
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Харків, вул. Золочівська, 27
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Харків, вул. Золочівська, 19
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Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
Магнолія
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Харків, вул. Броненосця Потемкіна, 1-Б
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Харків, просп. Гагаріна, 41/2
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Харків, вул. Культури, 10
Сатурн-фарм
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Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5
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Харків, вул. Вологодська, 35-А
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Харків, вул. Велика Панасівська, 115
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Харків, вул. Балакірєва, 17-А
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Харків, вул. 23-го Серпня, 31
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Харків, в'їзд Балакірєва, 1
Магнолія
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Харків, вул. Велика Панасівська, 226
Сатурн-фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, просп. Тракторобудівників, 100-А
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Всього: упаковка (9)
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Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
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Всього: упаковка (11)
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Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
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Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Сатурн-фарм
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Харків, просп. Героїв Харкова, 268
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Всього: упаковка (9)
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Харків, просп. Альошина Архітектора, 37