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Амлодипін-КВ таблетки 10 мг блістер, №30 - Запоріжжя (108532) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 229 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (4)
27,03
Економія: -5,13 грн
21,90 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (13)
25,58
Економія: -3,68 грн
21,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (10), блістер (1)
29,07
Економія: -5,99 грн
23,08 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (13)
28,11
Економія: -4,39 грн
23,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (5)
28,41
Економія: -3,37 грн
25,04 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
27,93
Економія: -6,03 грн
21,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (5)
27,36 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (8)
25,68
Економія: -3,78 грн
21,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (9), блістер (2)
28,10
Економія: -3,20 грн
24,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (3)
27,70
Економія: -2,66 грн
25,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (22)
25,97
Економія: -0,94 грн
25,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
27,99 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (2)
23,69 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (2)
27,03
Економія: -5,13 грн
21,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (3)
29,23
Економія: -5,14 грн
24,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: таблетки (10)
28,27
Економія: -4,99 грн
23,28 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (6), блістер (2)
28,40
Економія: -1,30 грн
27,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (9)
29,47
Економія: -5,64 грн
23,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (11), блістер (2)
27,07
Економія: -1,27 грн
25,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (7)
27,51 грн