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Амлодипін-КВ таблетки 10 мг блістер, №30 - Львів (108532) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 332 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (3)
28,30 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
28,25
Економія: -0,98 грн
27,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
24,08 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
27,09
Економія: -0,25 грн
26,84 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3), блістер (1)
28,53
Економія: -4,92 грн
23,61 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
22,47 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (7)
27,42
Економія: -2,39 грн
25,03 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (2)
28,30 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
24,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (2), блістер (2)
21,19 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (4), блістер (1)
25,70
Економія: -0,80 грн
24,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (3)
28,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (4)
28,13
Економія: -3,10 грн
25,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (7)
27,34
Економія: -2,31 грн
25,03 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
28,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (5)
26,34
Економія: -2,85 грн
23,49 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (9)
25,70
Економія: -0,80 грн
24,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3), блістер (1)
29,29
Економія: -6,30 грн
22,99 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (2)
28,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (37)
28,04
Економія: -3,01 грн
25,03 грн